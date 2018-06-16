Мэр Бреста ответил на вопрос, где в городе можно заработать «по 500»

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 16 июня провел во Дворце культуры профсоюзов традиционную встречу с горожанами по житейским вопросам. Молодой специалист Максим Дорофеев поинтересовался у градоначальника, на каких предприятиях в Бресте можно заработать среднюю зарплату 1 000 рублей или знаменитые обещанные Лукашенко "по 500 долларов".





Александр Рогачук озвучил статистические данные по средней заработной плате за апрель. Согласно им, на предприятии «Савушкин продукт» средняя зарплата за апрель — 1 531 рубль, «Брестгазоаппарат» — 1 325 рублей, «ТермоБрест» — 1 362 рубля, «Санта Импекс» — 1 254 рубля, «Компо» — 1 234, «Гефест-Техника» — 1 197, Брестский ликероводочный завод — 1 115 рублей, Брестский мясокомбинат — 1 119 рублей, Брестское отделение Белорусской железной дороги — 1 077 рублей, Брестский мусороперерабатывающий завод — 1 002 рубля и «Брестоблгаз» — 1 439.



