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Мэр Бреста ответил на вопрос, где в городе можно заработать «по 500»

17.06.2018 12:45 — Разное | Партизан  
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Председатель Брестского горисполкома привел статистические данные по средней заработной плате в городе за апрель.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 16 июня провел во Дворце культуры профсоюзов традиционную встречу с горожанами по житейским вопросам. Молодой специалист Максим Дорофеев поинтересовался у градоначальника, на каких предприятиях в Бресте можно заработать среднюю зарплату 1 000 рублей или знаменитые обещанные Лукашенко "по 500 долларов".

Александр Рогачук озвучил статистические данные по средней заработной плате за апрель. Согласно им, на предприятии «Савушкин продукт» средняя зарплата за апрель — 1 531 рубль, «Брестгазоаппарат» — 1 325 рублей, «ТермоБрест» — 1 362 рубля, «Санта Импекс» — 1 254 рубля, «Компо» — 1 234, «Гефест-Техника» — 1 197, Брестский ликероводочный завод — 1 115 рублей, Брестский мясокомбинат — 1 119 рублей, Брестское отделение Белорусской железной дороги — 1 077 рублей, Брестский мусороперерабатывающий завод — 1 002 рубля и «Брестоблгаз» — 1 439.


 
Теги: Брест
 
 
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Председатель Брестского горисполкома привел статистические данные по средней заработной плате в городе за апрель.
 
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