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Экс-кандидат в президенты усомнился в ПВТ

17.06.2018 12:42 — Разное | Партизан  
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Бывший кандидат на президентский пост Николай Улахович после выступления Василия Матюшевского о перспективах ПВТ усомнился в успешности национального ИТ-проекта.

В частности, он заявил, что «пузырь может лопнуть». Матюшевский эмоционально ответил:

«А какой пузырь, можно уточнить?... Государство туда не вложило ни копейки».

Улахович парировал:

«Не бывает так, что не вложено ни копейки».

В свою очередь депутат Ольга Политико тоже усомнилась в перспективах проекта.

«Пока только слова».

На защиту позиции Матюшевского встал депутат Владислав Щепов, который назвал ПВТ образцовой площадкой.

Первый вице-премьер, защищая ПВТ, отметил, что в 2017 году общая экспортная выручка компаний ПВТ составила почти $1,3 млрд.
 
 
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Бывший кандидат на президентский пост Николай Улахович после выступления Василия Матюшевского о перспективах ПВТ усомнился в успешности национального...
 
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