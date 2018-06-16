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Экс-кандидат в президенты усомнился в ПВТ
Бывший кандидат на президентский пост Николай Улахович после выступления Василия Матюшевского о перспективах ПВТ усомнился в успешности национального ИТ-проекта.
В частности, он заявил, что «пузырь может лопнуть». Матюшевский эмоционально ответил:
«А какой пузырь, можно уточнить?... Государство туда не вложило ни копейки».
Улахович парировал:
«Не бывает так, что не вложено ни копейки».
В свою очередь депутат Ольга Политико тоже усомнилась в перспективах проекта.
«Пока только слова».
На защиту позиции Матюшевского встал депутат Владислав Щепов, который назвал ПВТ образцовой площадкой.
Первый вице-премьер, защищая ПВТ, отметил, что в 2017 году общая экспортная выручка компаний ПВТ составила почти $1,3 млрд.
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Бывший кандидат на президентский пост Николай Улахович после выступления Василия Матюшевского о перспективах ПВТ усомнился в успешности национального...
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