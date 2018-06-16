Экс-кандидат в президенты усомнился в ПВТ

В частности, он заявил, что «пузырь может лопнуть». Матюшевский эмоционально ответил:





«А какой пузырь, можно уточнить?... Государство туда не вложило ни копейки».





Улахович парировал:





«Не бывает так, что не вложено ни копейки».





В свою очередь депутат Ольга Политико тоже усомнилась в перспективах проекта.





«Пока только слова».





На защиту позиции Матюшевского встал депутат Владислав Щепов, который назвал ПВТ образцовой площадкой.





Первый вице-премьер, защищая ПВТ, отметил, что в 2017 году общая экспортная выручка компаний ПВТ составила почти $1,3 млрд.