Перед первым матчем чемпионата мира в Волгограде город атаковали мошки и комары

— Проснувшиеся насекомые начинают охотиться еще днем. К вечеру они активизируются и вовсе не дают прохода, — отметила жительница Волгограда Марина Петровская. — Спокойно посмотреть матчи чемпионата мира в фан-зоне без ванили и репеллентов у нас не получилось. Вчера рядом с нами стояли болельщики из Англии – иностранцы, приехавшие в город три дня назад, уже не удивлялись мошкаре и лишь энергично отмахивались от назойливого гнуса.





В середине мая мошку вытравили на 112 водоемах Волгоградской области. Спасаясь от отравы, полчища комаров и мошек бросились в сам Волгоград.





Напомним, что уже 18 июня Волгоград примет матч Тунис — Англия.



