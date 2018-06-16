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Перед первым матчем чемпионата мира в Волгограде город атаковали мошки и комары

17.06.2018 12:39 — Разное | Партизан  
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Жителей Волгограда и гостей города, приехавших посмотреть матчи чемпионата мира-2018, атаковали полчища мошек и комаров. Как сообщает V1, насекомые активизируются с ранних часов и на протяжении всего дня не дают покоя людям.

— Проснувшиеся насекомые начинают охотиться еще днем. К вечеру они активизируются и вовсе не дают прохода, — отметила жительница Волгограда Марина Петровская. — Спокойно посмотреть матчи чемпионата мира в фан-зоне без ванили и репеллентов у нас не получилось. Вчера рядом с нами стояли болельщики из Англии – иностранцы, приехавшие в город три дня назад, уже не удивлялись мошкаре и лишь энергично отмахивались от назойливого гнуса. 

В середине мая мошку вытравили на 112 водоемах Волгоградской области. Спасаясь от отравы, полчища комаров и мошек бросились в сам Волгоград. 

Напомним, что уже 18 июня Волгоград примет матч Тунис — Англия.

 
 
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Жителей Волгограда и гостей города, приехавших посмотреть матчи чемпионата мира-2018, атаковали полчища мошек и комаров. Как сообщает V1, насекомые активизируются с...
 
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