Почему в Гродно больше желающих учиться по-польски, чем по-белорусски?

В Беларуси две школы с польским языком обучения, обе в Гродненской области — в Гродно и в Волковыске. В первой учится меньше 600 учеников, в другой — меньше 300. Для сравнения, в прошлом году в Гродненской области обучалось в общей сложности около 111 тысяч школьников. То есть, по-польски училось меньше 1% детей. При этом количество тех, кто считает себя поляками в Гродно, составляет почти 20%.













В Гродненской школе №36 в последние три года существовало ограничение: можно набрать не более двух первых классов. В этом году в начале июня на родительском собрании для родителей будущих первоклассников представительница управления образования Галина Курганская заверила, что примут документы у всех.





Свободе Анжелика Орехво. «В этом году мы много сделали, чтобы всех желающих детей приняли в первый класс. Мы собирали подписи. Присылали их в отдел образования Ленинского района Гродно и в Министерство образования», — говоритАнжелика Орехво.









Анжелика Орехво





На собрании были родители 76 будущих первоклассников. Эти дети ходили в течение года на подготовительные занятия к первому класса «польской» школы. Столько же человек принесли в школу документы в первый день. Правда, около этой школы дежурств ночью не было.





Это количество детей — на три класса. Возможность подать заявление существует до 28 августа, то есть желающих может быть больше. При этом власти не уточнили, будет три класса, или всех детей разделят на два.





«Власти говорили, что будут смотреть, сколько будет желающих. Поэтому неизвестно, что будет конкретно», — говорит Анжелика Орехво.





Дежурили ночью, составляли списки





В «польской» школе №8 в Волковыске ситуация более напряженной. Туда планируют набрать только один первый класс из 18 человек. Там ограничения диктует даже небольшой размер школы. В этом году выпускается один одиннадцатый класс — значит, примут только один первый. Иначе для всех не хватит кабинетов. Сами помещения классов позволяют рассадить не более 18 учеников.





Родители начали самостоятельно составлять списки заранее. Дежурили ночью под школой, чтобы не пропустить свое место в условной очереди. В первый день заявлений было больше, чем мест.





«В первый день приема документов я дела в списке 25 фамилий. Возможно, их будет еще больше. У первых 18 приняли документы полностью, у остальных — лишь заявления. Возьмут ли остальных, видимо, решится только в конце лета», — говорит мать одного из потенциальных первоклассников.





Желающих учиться по-польски может быть больше





Представители польской общины полагают, что если бы не такие ограничения и неопределенность, желающих учиться по-польски было бы еще больше.





«Когда моя дочь шла в первый класс два года назад, то в последний момент мы передумали туда отдавать документы из-за этой неопределенности. Думаю, что такая нервная ситуация влияет на то, что меньше родителей туда идет», — объясняет Анжелика Орехво.





Интересно, что в «польские» школы идут не только дети тех, кто признает себя поляками по национальности. Некоторые стремятся туда, чтобы учиться вместе с друзьями или со старшими братьями, сестрами. Другие — вследствие камерности таких школ.





«Плюс в том, что маленькая школа. Все ребенка знают. Он хорошо ориентируется. Нет такого стресса в первом классе. Все по-домашнему», — говорит гродненка Анна, которая отдает ребенка в первый класс школы №36, старший ее сын учится там же.





Однако все же приоритетом среди причин остается знание польского языка, традиций и возможность поступить в польский вуз, хотя не все загадывают так далеко.





«Я сама 11 лет учила польский язык. Мне в жизни это только помогало. Будут дети поступать в Польшу — загадывать очень далеко. В первую очередь буду учитывать интересы ребенка», — продолжает Анна.





Мать полагает, что даже если дети захотят стать студентами, то обучение по-польски не станет препятствием, если хорошо готовиться.





Другая мать первоклассников из Волковыска полагает, что момент поступления здесь один из самых существенных.





«В Польше можно подавать документы одновременно в четыре учреждения. Причем внутри одного университета можно пытаться пройти сразу на несколько факультетов, определяя приоритетное направление», — говорит женщина.





Председатель Гродненской областной Рады ТБМ Виктор Парфененко считает, что «польские» школы выбирают чаще всего для экономической пользы, чтобы иметь шанс учиться и работать в Польше.





«Не патриотизма», — говорит он.









Виктор Парфененко





Белорусскоязычные школы часто фейковые





С белорусскоязычным обучением ситуация иная. Желающих учиться по-белорусски значительно меньше. А тем единицам, кто хочет, придется побороться за это.





В Гродно нет белорусскоязычных школ. Белорусскоязычные классы в русскоязычных школах (в начальных классах и частично в средних) работают в двух школах — № 32 и № 34. Сколько в области белорусскоязычных школ и сколько всего детей учится по-белорусски неизвестно.





Заместитель председателя Гродненской областной Рады ТБМ Алесь Крой говорит, что власти в последнее время не дают такие цифры. Несколько лет назад, количество белорусскоязычных школьников достигало тысячи. Известно, что сейчас около ста детей воспитываются по-белорусски в детских садах.









Алесь Крой





Белорусскоязычные классы намного меньше, чем русскоязычные или польскоязычные, — около 10 учеников. Ради 1-2 белорусскоязычных детей открывать целый класс не хотят. Часто белорусскоязычные школы — фэйк, то есть существуют только на бумаге, а на самом деле, там преподают по-русски, отмечает проблемы Алесь Крой.





Виктор Парфененко говорит, что ТБМ проводило образовательные беседы с родителями первоклассников на школьных собраниях, агитируя отдавать детей учиться по-белорусски. Но в этом году известно пока только о шести детях, которые воспитывались в белорусскоязычной группе детского сада и планируют в дальнейшем учиться по-белорусски.





Скорее всего, все они попадут в школы № 32 или № 34, где много лет существуют такие классы. Некоторых это лишает возможности учиться на родном языке близко от дома, а некоторых — обучения в гимназии.





Мать первоклассницы, которая планировала учиться по-белорусски, говорит, что они географически относятся к гимназии. Однако, если она указала в анкете белорусский язык обучения, руководство школы предупредило: таких детей направляем в общеобразовательные школу № 32 или № 34.





Правда, одному отцу несколько лет подряд удается находить компромисс с властями. Двое сыновей жителя Гродно Игоря Кузьминича учатся в гимназии. Ежегодно он отстаивает право детей учиться по-белорусски именно в гимназии. Для них создали так называемый белорусскоязычный маршрут: часть предметов они учат вместе с другими по-русски, вроде русского языка и литературы, иностранного языка, занятий по физической культуре, на других — занимаются с учителем отдельно по-белорусски.





Алесь Крой говорит, что уступку для детей Игоря делают, возможно, потому, что они среди лучших учеников гимназии. К тому же, отец много борется за это право. Однако, такая борьба требует много эмоциональных усилий.





«Кто более активен, тот добивается», — думает заместитель председателя областного Совета ТБМ.