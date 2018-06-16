|
Украинцев хотят оставить без трусов — депутаты против продажи белья по праздникам
Городской совет Тернополя рекомендовал предпринимателям не торговать нижним бельем в религиозные праздники.
Об этом пишет агентство
Такое предложение поддержали 25 депутатов из 40. 15 человек воздержались.
Инициатива принадлежит депутату Владимиру Гринде. По его словам, в религиозный праздник он стал свидетелем того, как на рынке торговали бельем. Депутат считает, что это неприемлемо с точки зрения морали, поэтому надо запретить торговать трусами на Троицу, Пасху и Рождество.
Городской глава Сергей Надал переформулировал предложение депутата. Теперь оно звучит как «дать поручение управлению торговли рекомендовать учреждениям торговли урегулировать торговлю во время религиозных праздников».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городской совет Тернополя рекомендовал предпринимателям не торговать нижним бельем в религиозные праздники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)