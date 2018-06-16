Ядвига Поплавская рассказала, будет ли петь песни Ханка

Если поклонники захотят услышать легендарные песни на музыку Эдуарда Ханка – "Малиновку", "Счастливый случай" и другие, Ядвига Поплавская готова их исполнять, об этом народная артистка Беларуси заявила в интервью ОНТ.





"Если люди захотят, конечно же, они будут звучать. Нравится это мне или не нравится, все это пройдет", – сказала Поплавская, отвечая на вопрос, вернутся ли знаменитые хиты в ее репертуар.





Конфликт с композитором Ханком возник в апреле 2017 года спустя несколько месяцев после смерти супруга Поплавской Александра Тихановича. Они были солистами легендарного ансамбля "Верасы", а затем создали свой коллектив "Счастливый случай". Ханок несколько раз грозил исполнителям судом, в том числе иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако в итоге два месяца назад продал авторские права на свои хиты продюссерскому центру "Спамаш". Один из представителей центра Алексей Ширин тогда заявил, что будет просить Поплавскую вернуть любимые публикой хиты в свой репертуар.









Поплавская призналась, что хочет забыть обо всей этой истории. По ее словам, за это время прозвучало много неправды и обидных слов. Она также рассказал, что за два месяца до смерти Тихановича Ханок приходил к ним и принес новые песни.





"Зачем надо было приходить за два месяца за ухода Саши. Эдик принес сюда 10 песен на стихи Ларисы Рубальской. Саша так жалостливо, помню, тогда на меня посмотрел, потому что разбираться со всем этим материалом всегда приходилось мне, а это не так-то просто", – рассказала Поплавская.





В отличие от других композиторов, которые приносили нотные клавиры, где мелодия была записана от руки, Ханок ни разу – даже в 80-е – не принес ноты. "Он приходил и наигрывал или приносил кассеты", –призналась артистка.

По ее мнению, неприятная ситуация возникла из-за ощущения невостребованности, которое могло сформироваться у Ханка, поэтому он и начал упрекать артистов, что те нарабатывают популярность на его музыке, а имя замалчивают. По словам Поплавской, песня – это коллективный продукт, который создают авторы музыки, текста, а также аранжировщик и исполнитель, а имя Ханка постоянно звучало на концертах.

Поплавская поблагодарила поклонников, которые, когда в ее адрес посыпались упреки, начали присылать ей видео с концертов, снятое на телефон, где она с Тихановичем благодарят Ханка.



