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Кормоуборочный комбайн загорелся в Ошмянском районе
При проведении сельскохозяйственных работ 16 июня около девяти утра загорелся комбайн поле возле деревни Крейванцы.
Огнём было уничтожено оборудование моторного отсека и колёса, повреждены кабина и лакокрасочное покрытие. Причины пожара выясняются. Предположительно – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).
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При проведении сельскохозяйственных работ 16 июня около девяти утра загорелся комбайн поле возле деревни Крейванцы.
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