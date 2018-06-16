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В России петицию против повышения пенсионного возраста подписали 740 тысяч человек

17.06.2018 14:06 — Разное | Ежедневник  
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В России петицию против повышения пенсионного возраста подписали 740 тысяч человек

На сайте Change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ее разместило Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России».

На момент публикации петицию подписали 740 363 человека. Авторы установили цель в 1 млн подписей, сообщают "Ведомости".

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем», – говорится в тексте петиции.

Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии, утверждают авторы петиции. Дефицит Пенсионного фонда, по их мнению, возникает из-за того, что многие россияне находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.

Авторы петиции требуют от российских властей отказаться от запланированного повышения пенсионного возраста и начать широкое обсуждение пенсионной реформы с участием профсоюзов и других общественных организаций.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. В субботу Медведев подписал распоряжение о внесении проекта закона в Госдуму. Согласно документу пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

 
 
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На сайте Change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ее разместило Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России».
 
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