Пинчанка Эльвира Герман установила новый национальный рекорд

Спортивную сенсацию вызвали последние новости о выступлениях пинской барьеристки Эльвиры Герман. На прошлой неделе она победила на международных легкоатлетических соревнованиях в Чехии, установив национальный рекорд Беларуси среди молодежи (U-23). Это и ее личное достижение.

Теперь стометровку с барьерами Эльвира пре

одолевает за 12,69 секунды. О том, насколько молниеносен такой забег, свидетельствует тот факт, что белоруска опередила свою ближайшую соперницу на две десятых секунды. Причем рекорд соревнования, который был зафиксирован в 2008 году, превзойден всего-то на одно мгновение. А чтобы улучшить национальную статистику, пришлось ждать такой замечательной молодой спортсменки, как Э.Герман, без малого тридцать лет.



На днях белоруска первой финишировала на своей коронной дистанции, участвуя в этапе «Брильянтовой лиги» в Швеции. Результат был ниже предыдущего на пять сотых секунды. Но и этого оказалось достаточно, чтобы обогнать традиционно сильных здесь представительниц Ямайки и Нидерландов.



Сейчас у легкоатлетки «переходный» период. Предстоит проторить путь из молодежного олимпийского резерва во взрослый спорт высоких достижений и, соответственно, жесткой конкуренции. Эльвира, постоянно улучшая свои соревновательные показатели, не раз становилась рекордсменом в возрастных категориях. Недавние выступления в Праге и Стокгольме превзошли ее триумфальные забеги на молодежных первенствах Европы и мира минувших лет. Спорт, особенно легкая атлетика, прогрессирует. Здесь нельзя отставать, брать паузу. Сейчас все направлено на подготовку к августовскому чемпионату континента, который состоится в Берлине.



Напомним, Эльвира Герман является обладательницей многих спортивных медалей и поощрений, в том числе и от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, входит в молодежную элиту белорусской легкой атлетики. Ее чествуют в родном городе. Она была признана «Человеком года-2017» г.Пинска в области физической культуры, спорта и туризма. Вручение диплома состоялось как раз накануне летнего соревновательного сезона. Поздравляя с наградой, председатель горисполкома Андрей Мулярчик и председатель горсовета депутатов Леонтий Лемешевский напутствовали спортсменку на новые достижения и пожелали ей успехов. «Продолжай побеждать, пинчане тобой гордятся!» — сказал Андрей Владимирович. И вот приятные известия не заставили себя ждать. Что особенно приятно для наших тренеров-преподавателей Елены Веренич и Александра Синкевича, раскрывших этот спортивный талант.



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Информационная служба Белорусской федерации легкой атлетики сообщает об успехе еще одной пинчанки.

На этот раз рекорд Беларуси в метании копья установила Татьяна Холодович, воспитанница СДЮШОР № 4 (тренер С.И.Пуценок). В норвежском Осло, где проводилась «Брильянтовая лига», посланный ею снаряд преодолел расстояние 67 м 47 см. Кстати, в 2016 году Т.Холодович одержала сенсационную победу на чемпионате Европы по легкой атлетике в Амстердаме, установив национальный рекорд 66,34 м.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ