Как Кремль поздравлял фашистскую Германию с взятием Парижа

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«Молотов пригласил меня сегодня вечером в свой кабинет и выразил мне самые теплые поздравления советского правительства по случаю блестящего успеха германских вооруженных сил. Далее Молотов информировал меня о советских действиях по отношению к прибалтийским государствам. Он сослался на доводы, опубликованные в газетах, и добавил, что стало необходимо положить конец всем интригам Англии и Франции, пытающихся посеять недоверие и разногласия между Германией и Советским Союзом в прибалтийских странах…»

Посол Германии в СССР Вернер фон дер Шуленбург сообщил об этом своему руководству срочной телеграммой (цитируется по 2-м тому книги «СССР — Германия 1939-1941». Документы и материалы о советско-германских отношениях с сентября 1939 г. по июль 1941 г.»):Кстати, в эти же дни СССР предъявил ультиматумы Литве, Латвии и Эстонии, обвинив их в грубом нарушении условий Договоров о взаимопомощи. Вскоре оккупация государств Балтии была завершена.Но вернемся к телеграмме Шуленбурга. Очевидно, что советский министр Вячеслав Молотов не мог действовать без благословления и одобрения Иосифа Сталина. Ничего удивительного в этом не было: на тот момент СССР и Германия считались ближайшими союзниками. Но спустя совсем немного времени за сговор Кремля с фашистами придется заплатить ужасную цену…