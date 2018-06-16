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Как Кремль поздравлял фашистскую Германию с взятием Парижа

17.06.2018 13:28 — Разное | UDF  
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Архивное фото
14 июня 1940 года гитлеровцы оккупировали Париж. Спустя три дня Кремль поздравил своих союзников с «блестящим успехом».

Посол Германии в СССР Вернер фон дер Шуленбург сообщил об этом своему руководству срочной телеграммой (цитируется по 2-м тому книги «СССР — Германия 1939-1941». Документы и материалы о советско-германских отношениях с сентября 1939 г. по июль 1941 г.»):

«Молотов пригласил меня сегодня вечером в свой кабинет и выразил мне самые теплые поздравления советского правительства по случаю блестящего успеха германских вооруженных сил. Далее Молотов информировал меня о советских действиях по отношению к прибалтийским государствам. Он сослался на доводы, опубликованные в газетах, и добавил, что стало необходимо положить конец всем интригам Англии и Франции, пытающихся посеять недоверие и разногласия между Германией и Советским Союзом в прибалтийских странах…»


Кстати, в эти же дни СССР предъявил ультиматумы Литве, Латвии и Эстонии, обвинив их в грубом нарушении условий Договоров о взаимопомощи. Вскоре оккупация государств Балтии была завершена.

Но вернемся к телеграмме Шуленбурга. Очевидно, что советский министр Вячеслав Молотов не мог действовать без благословления и одобрения Иосифа Сталина. Ничего удивительного в этом не было: на тот момент СССР и Германия считались ближайшими союзниками. Но спустя совсем немного времени за сговор Кремля с фашистами придется заплатить ужасную цену…

 
 
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14 июня 1940 года гитлеровцы оккупировали Париж.
 
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