Лимузин за 300 $, ди-джей – за 600$. Жительница Лиды рассказала, во сколько обошёлся выпускной дочери





«Такое однажды в жизни бывает! Даже свадеб может быть несколько, а выпускной — только раз!» — деловито рассуждая, говорит выпускница одной из школ. Мама школьницы рассказала журналистам «ПВ», во сколько ей обошелся выпускной дочери.

«Наш класс гулял в этом году, как молодёжь с Рублёвки. Дети захотели покататься на лимузине. Заказали машину из Минска за 300 долларов. Причём: два часа катания – это 200 долларов, ещё 100$ – это доплата за то, что лимузин из Минска ехал. А без музыки как? Наняли какого-то крутого столичного ди-джея. Ребята сами нашли его в Интернете. Он обошёлся в 600 долларов! Привёз, правда, с собой модную аппаратуру, звук… И самое интересное, что родительский комитет всю эту авантюру поддержал. Сказали: детям этот праздник должен запомниться на всю жизнь! А на следующий день ходили в кафе – там отмечали. И опять нужны были новые наряды.

«Мама, во «вчерашнем» платье никто из девочек не идёт!» – заявила дочь. А ведь помимо этой блажи с кафе, лимузином, ди-джеем были ещё и другие необходимые расходы – ленточка выпускника, выпускной альбом, видеосъёмка и т.д. Всё это обошлось в довольно нескромную сумму… И конечно, сама подготовка. Мне удалось уговорить дочку на платье, которое мы купили в Вильнюсе за 60 евро, а макияж и маникюр она сама сделала. Заплатили только за причёску – 40 рублей. А одноклассницы за платьями в Москву ездили, на сайтах за 300-400 долларов заказывали. И это при том, что у нас родители не богатеи какие-то, простой средний класс. И зачем тогда столько пафоса?.. Еще 10 лет назад, когда мой старший сын оканчивал 11-й класс, школьники сами полностью организовывали себе выпускные. И было тоже весело: и конкурсы сами придумывали, и учителей оригинально поздравляли, и рассвет встречали. А сейчас дают заработать всем: от визажистов до ди-джеев. И это выбор даже не детей, они мало что понимают в 17 лет, а родителей – которые всё это поощряют».