ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лимузин за 300 $, ди-джей – за 600$. Жительница Лиды рассказала, во сколько обошёлся выпускной дочери

17.06.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Лимузин за 300 $, ди-джей – за 600$. Жительница Лиды рассказала, во сколько обошёлся выпускной дочери

«Такое однажды в жизни бывает! Даже свадеб может быть несколько, а выпускной — только раз!» — деловито рассуждая, говорит выпускница одной из школ. Мама школьницы рассказала журналистам «ПВ», во сколько ей обошелся выпускной дочери.

«Наш класс гулял в этом году, как молодёжь с Рублёвки. Дети захотели покататься на лимузине. Заказали машину из Минска за 300 долларов. Причём: два часа катания – это 200 долларов, ещё 100$ – это доплата за то, что лимузин из Минска ехал. А без музыки как? Наняли какого-то крутого столичного ди-джея. Ребята сами нашли его в Интернете. Он обошёлся в 600 долларов! Привёз, правда, с собой модную аппаратуру, звук… И самое интересное, что родительский комитет всю эту авантюру поддержал. Сказали: детям этот праздник должен запомниться на всю жизнь! А на следующий день ходили в кафе – там отмечали. И опять нужны были новые наряды.

«Мама, во «вчерашнем» платье никто из девочек не идёт!» – заявила дочь. А ведь помимо этой блажи с кафе, лимузином, ди-джеем были ещё и другие необходимые расходы – ленточка выпускника, выпускной альбом, видеосъёмка и т.д. Всё это обошлось в довольно нескромную сумму… И конечно, сама подготовка. Мне удалось уговорить дочку на платье, которое мы купили в Вильнюсе за 60 евро, а макияж и маникюр она сама сделала. Заплатили только за причёску – 40 рублей. А одноклассницы за платьями в Москву ездили, на сайтах за 300-400 долларов заказывали. И это при том, что у нас родители не богатеи какие-то, простой средний класс. И зачем тогда столько пафоса?.. Еще 10 лет назад, когда мой старший сын оканчивал 11-й класс, школьники сами полностью организовывали себе выпускные. И было тоже весело: и конкурсы сами придумывали, и учителей оригинально поздравляли, и рассвет встречали. А сейчас дают заработать всем: от визажистов до ди-джеев. И это выбор даже не детей, они мало что понимают в 17 лет, а родителей – которые всё это поощряют».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Такое однажды в жизни бывает! Даже свадеб может быть несколько, а выпускной — только раз!» — деловито рассуждая, говорит выпускница одной из школ. Мама...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нетаньяху заявил, что предупредил Путина о готовности бороться против иранского военного присутствия в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика