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В Лиде во дворе по улице Невского неизвестные покорежили машину

17.06.2018 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде во дворе по улице Невского неизвестные покорежили машину

Как сообщает Лидское РОВД, во дворе дома по ул. Невского неизвестные покорёжили машину.

Был повреждён капот, крылья, крышка топливного бака. Отметим, что авто было припарковано без нарушения ПДД. Владелец, оставляя железного друга на ночёвку, даже не подозревал, что найдёт свой автомобиль в таком состоянии. Возбуждено уголовное дело, пишет «Лидер-ФМ».

 
 
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Как сообщает Лидское РОВД, во дворе дома по ул. Невского неизвестные покорёжили машину. Был повреждён капот, крылья, крышка топливного бака. Отметим, что авто было...
 
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