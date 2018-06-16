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Налоговые инспекции области и Бреста "переехали" в новое здание

17.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Информируем читателей, что с 18 июня 2018 года обслуживание налогоплательщиков Ленинского и Московского районов города Бреста, а также инспекцией МНС по Брестской области, будет осуществляться по адресу: г. Брест, ул. Малая, 2.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56476.php

Налоговые инспекции области и Бреста "переехали" в новое здание

Для удобства посетителей есть большая парковка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56476.php

Налоговые инспекции области и Бреста "переехали" в новое здание

Здание довольно долго строили, но сейчас налоговые "переезжают", освобождая прежние площади.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56476.php

Налоговые инспекции области и Бреста "переехали" в новое здание


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56476.php

Налоговые инспекции области и Бреста "переехали" в новое здание

 
Теги: Брест
 
 
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Информируем читателей, что с 18 июня 2018 года обслуживание налогоплательщиков Ленинского и Московского районов города Бреста, а также инспекцией МНС по Брестской...
 
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