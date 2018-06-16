Информируем читателей, что с 18 июня 2018 года обслуживание налогоплательщиков Ленинского и Московского районов города Бреста, а также инспекцией МНС по Брестской области, будет осуществляться по адресу: г. Брест, ул. Малая, 2.



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Для удобства посетителей есть большая парковка.



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Здание довольно долго строили, но сейчас налоговые "переезжают", освобождая прежние площади.



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