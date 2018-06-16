|
Налоговые инспекции области и Бреста "переехали" в новое здание
17.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Информируем читателей, что с 18 июня 2018 года обслуживание налогоплательщиков Ленинского и Московского районов города Бреста, а также инспекцией МНС по Брестской области, будет осуществляться по адресу: г. Брест, ул. Малая, 2.
Для удобства посетителей есть большая парковка.
Здание довольно долго строили, но сейчас налоговые "переезжают", освобождая прежние площади.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информируем читателей, что с 18 июня 2018 года обслуживание налогоплательщиков Ленинского и Московского районов города Бреста, а также инспекцией МНС по Брестской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)