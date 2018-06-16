Стрельба произошла на выставке в США

По данным информагентств, в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) около 10.00 утра произошла стрельба на выставке Art All Night.

Как известно, один человек погиб. Точное число раненых пока ещё уточняется. Несколько пострадавших госпитализированы, проводятся операции. Причины случившегося выясняются. Полиция сообщает о нескольких подозреваемых, которые могли открыть стрельбу на мероприятии. По некоторым источникам, на выставке оказался полицейский, находившийся не при исполнении, который начал стрелять в ответ. Обстоятельства выясняются, от чьего выстрела погиб человек.