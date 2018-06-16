ЦТ по обществоведению планируют пройти более 15,8 тыс. абитуриентов

Централизованное тестирование по обществоведению планируют пройти более 15,8 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Пункты сдачи централизованного тестирования сегодня примут 15 846 абитуриентов. Именно столько поступающих зарегистрировалось для прохождения испытания по обществоведению. У нас все готово, ответственные сотрудники ждут поступающих в экзаменационных аудиториях", - сказал Юрий Миксюк.

Он также напомнил о правилах сдачи ЦТ. "Абитуриент должен прийти на экзамен за полчаса, то есть в 10.30. С собой обязательно нужно иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. В который раз напоминаю, что нельзя пользоваться мобильниками. С ЦТ по русскому языку из-за гаджетов были удалены пять человек. То же самое касается и шпаргалок", - отметил директор РИКЗ.

Юрий Миксюк проинформировал, что результаты тестирования станут известны через 10-12 дней после сдачи. "Ознакомиться с ними можно будет на сайте РИКЗ. Для этого потребуется войти в личный кабинет, введя номер и серию паспорта и уникальный номер бланка ответа. Также результаты тестирования могут прийти по смс-рассылке, если абитуриент на нее подписан", - заключил он.