Очаг – на острове Хонсю. В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 4,7

Новости Японии. В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаг находился на острове Хонсю на глубине 20 километров.

На поверхности сила подземных толчков достигала 5 баллов из 7 возможных. Без водоснабжения и электричества остались около сотни домов. Угрозы цунами не возникло. Данных о пострадавших пока нет.