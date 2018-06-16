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В Китае прошёл дождь из осьминогов и креветок

17.06.2018 14:39 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. 13 июня из-за мощного шторма в Китае в провинции Шаньдун с неба падали морские обитатели.  

Как сообщает Daily Mail, животных подняло в воздух штормом над Жёлтым морем, после чего отнесло в Циндао. На жителей города вместе с дождём с неба сыпались осьминоги, морские звёзды, креветки.  

В Китае прошёл дождь из осьминогов и креветок
Фото: AsiaWire  

Синоптики подтвердили достоверность произошедшего, хотя они отмечают, что не все сделанные в среду фотографии с морскими существами являются настоящими.  

В Китае прошёл дождь из осьминогов и креветок
Фото: AsiaWire  

Случаи падения животных с неба фиксировались и ранее. Например, в 1794 году французские солдаты сообщали о падающих лягушках возле города Лилль. Через 200 лет, в 1974 году, на австралийский город Гоулберн с небес летели пауки. Феномен получил название «Дождь из животных».  

Осенью прошлого года в США после урагана «Харви» на берег выбросило загадочное существо.  

Случайно увидевшая зверя девушка выложила его фото в сеть – подробнее здесь.  

 
 
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Новости Китая. 13 июня из-за мощного шторма в Китае в провинции Шаньдун с неба падали морские обитатели.   Как сообщает Daily Mail, животных подняло в воздух штормом над...
 
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