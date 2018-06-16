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Александр Лукашенко: «Благодарю за труд врачей и ученых, провизоров и фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестер»
Новости Беларуси. Их предназначение – исцелять. Люди в белых халатах. Такое определение стойко закрепилось за теми, кто находится на страже нашего с вами здоровья. Это не только врачи, но все, кто связан с медициной. Сегодня у них профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления в адрес медицинских работников направил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: «Благодарю за труд врачей и ученых, провизоров и фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестер»
Новости Беларуси. Их предназначение – исцелять. Люди в белых халатах. Такое определение стойко закрепилось за теми, кто находится на страже нашего с вами здоровья....
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