В Казахстане поезд сошёл с рельсов. Один человек погиб, трое – госпитализированы

Новости Казахстана. 17 июня в Жамбылской области шесть вагонов пассажирского поезда сообщением Астана – Алма-Ата сошли с рельсов.

По сведениям РИА Новости, для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия. В результате произошедшего погиб подросток, а ещё три человека с различными травмами доставлены в медучреждение.

Для устранения последствий схода используются восстановительные поезда, также на месте происшествия находятся медработники и спасатели.