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В Казахстане поезд сошёл с рельсов. Один человек погиб, трое – госпитализированы
Новости Казахстана. 17 июня в Жамбылской области шесть вагонов пассажирского поезда сообщением Астана – Алма-Ата сошли с рельсов.
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Для устранения последствий схода используются восстановительные поезда, также на месте происшествия находятся медработники и спасатели.
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Новости Казахстана. 17 июня в Жамбылской области шесть вагонов пассажирского поезда сообщением Астана – Алма-Ата сошли с рельсов. По сведениям РИА Новости, для...
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