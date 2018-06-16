«Автобус никуда не поедет». Как запрет на провоз велосипедов в ОТ влияет на жизнь минчан

Минчанка Катя Рускевич стала свидетелем – и даже участником – «абсурдной и редкой минской социализации». Вопрос провоза велосипеда в общественном транспорте стал камнем преткновения и сплотил пассажиров автобуса. В этот раз – вокруг владельца велосипеда с пробитым колесом и против требований водителя. Притом, судя по рассказу девушки, водитель автобуса повел себя слегка абсурдно: сначала согласился везти пассажира и велосипед, но со снятым колесом, а потом и вовсе попросил всех на выход. Приводим пост полностью.

«В предпоследнем автобусе номер 24 ехавшем в сторону Зеленого луга в ситуацию включились все, хотя главным все равно был велосипед. На улице Коммунистической напротив генерального штаба округа в автобус зашел парень с великом, сразу же вышел водитель и сообщил, что пока тот не выйдет или не снимет переднее колесо, автобус дальше не поедет. На улице был дождь, переднее колесо было пробито, все хотели домой. Парень расстроился. Сначала встали двое парней, вида «мы пили где-то на Интернациональной, но прилично, а сейчас едем домой» и стали помогать откручивать колесо. Мужчина средних энергичных лет отправился собирать контактные данные водителя для жалобы в Минсктранс, так как маршрут сорван, второй мужчина начал вызывать милицию, так как водитель сорвал маршрут. Дама интеллигентного функционерского вида корректировала адрес остановки и жаловалась мне, что ей сегодня не везет: и самолет опоздал, и автобус не едет.

Для колеса потребовалась отвертка, вместо инструмента отлично подошел пинцет из моей косметички. Аккуратно выстриженный бородатый парень в круглых очках и правильном тренче цитировал из интернета правила провоза, сделав вывод, что все зависит от доброй воли водителя. Крайне пирсиногованная девушка громко требовала для всех сигареты. Девушка в розовом следила за следующим маршрутом вслух «еще один 24-й проезжает мимо Оперного» и у желающих есть шанс уехать.

Водитель добрым быть не захотел, когда колесо сняли, он сообщил, что в установленные 200 сантиметров велосипед не входит и все равно дальше никто никуда не поедет.

Большая часть вышла курить на остановку под дождь и ждать милицию. Пирсингованная девушка продолжала громко просить сигареты, мужчины общались по телефону с милициями. Хозяин велосипеда грустно извинялся, водитель прятался в кабине. Интеллигентная дама заметила, что нам тоже нужно выйти и тогда в автобусе останется один велосипед, Решили, что это отличная мини-абсурдная пьеса и тогда автобус обязательно уедет с велосипедом внутри в минский субботний дождь.

Подъехал следующий последний 24 автобус, пассажиры пересели. Мужчины остались караулить милицию, хозяин велосипеда с велосипедом и отдельным колесом тоже зашел во внутрь, махнув на прощание «была не была и не поминайте лихом».

Вышел водитель и сообщил, что автобус никуда не поедет. Девушка с пирсингом закричала, что у нее галлюцинации.

Хозяин велосипеда с велосипедом в сопровождении приличных парней вышел из автобуса.

Итого на остановке остался один автобус, один водитель, двое мужчин, собиравшихся писать жалобу, велосипед без колеса, колесо, хозяин велосипеда, парни помогавшие снять колесо».

Что говорит закон

Стоит отметить, что формально водитель в данной ситуации прав. Велосипеды в городском общественном транспорте провозить нельзя (кроме детских) – на это есть прямой запрет в правилах перевозок пассажиров. Формально можно умудриться попробовать сделать так, чтобы велосипед прикинулся багажом, размер которого в сумме трех измерений (длина + ширина + высота) не превышает 200 сантиметров, но обычно даже с одним снятым колесом выходит 220-260 сантиметров. Если бы власти задумались о интеграции общественный транспорт/велосипед/метро/электричка, то больше людей пользовались бы велосипедами для передвижения по городу. Соответственно, меньше нагрузка личного транспорта, больше пассажиров в общественном и свободнее дороги и парковки.

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