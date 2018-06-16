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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Японии
На юге японской префектуры Гумма на острове Хонсю были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7.
Ощущались они в 11 префектурах, включая столичный регион. В южной части префектуры Гумма сила толчков достигала пяти баллов по 7-балльной шкале. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км. Угрозы цунами нет. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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На юге японской префектуры Гумма на острове Хонсю были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7.
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