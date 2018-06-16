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В Слуцке слесарю отрезало пальцы
В Слуцке слесарю жилищно-коммунального хозяйства отрезало пальцы стеклодробильной установкой.
Согласно информации издания
Один из них засунул руку внутрь агрегата. Другой рабочий в это время находился внизу. По всей видимости, он не увидел, что его коллега еще работает с машиной и запустил ее.
В результате шестеренки устройства отрезали пострадавшему пальцы. Согласно некоторым сведениям, в машину попало три пальца, по другим данным – четыре.
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В Слуцке слесарю жилищно-коммунального хозяйства отрезало пальцы стеклодробильной установкой.
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