В Вилейке во время ремонта церкви обнаружили вход в подземелье

«Шляху Перамогі» о начавшемся ремонте храма. Благочинный вилейского церковного округа, настоятель храма преподобной Марии Египетской иеромонах Александр (Шмырко) рассказало начавшемся ремонте храма.





– Наш храм старейший в округе и является одной из главных архитектурных достопримечательностей нашего города, – сказал отец Александр. – Мы в полной мере осознаем его ценность и все, что мы делаем, – это только для сохранения нашей святыни. Разработанный проект ремонта церкви учитывает все нюансы сохранения исторического облика здания и его аутентичности. Мы делаем минимальные вмешательства, которые ни в коей мере не повредят храму, а только улучшат его сохранность и восполнят все требования противопожарных и охранных норм сегодняшнего времени.





По словам настоятеля церкви, в этом году проходит второй и один из главных этапов ремонта. В планах – заменить напольное покрытие, которое будет состоять из мрамора и гранита, согласно утвержденного архитектурного решения, и это уже будет на века.





Когда вскрыли старый пол, открылась вся палитра многолетних ремонтов, переделок и местами разрушающегося грибками старого перекрытия. Все держащие балки были «родными» и пролежали более 150 лет, обхватить их в объеме очень трудно, настолько они большие. В центре древесина сохранилась хорошо, даже окаменела, но по краям пришла в негодность, попросту – сгнила. Здесь и ждала удивительная находка – вход в подземное помещение, которое находится под алтарной частью и изолировано от всего подвального объема и продухов.

Люк в это помещение был виден из-под комода, стоящего в алтаре, и этим помещением наверняка пользовались до годов 80-х минувшего столетия. Были предположения, что это подвальное помещение под алтарем не имеет разделяющих стен, и иконостас стоит на балке в подвешенном состоянии. Думали засыпать эти пустоты, чтобы обезопасить главный иконостас. Но оказалось совсем иначе. Помещение имеет оградительную стену, прекрасно обустроено и раньше в нем были даже окна.





– Обнаружив это, мы решили сделать дополнительный проект ремонта и обустроить там в будущем церковно-археологический музей, где можно будет выставить церковные раритеты и утварь, что не используются в богослужении. Также мы разместим там образцы печных изразцов от отопительных печей, которые мы разобрали и которые были изготовлены в начале минувшего века в изразцово-гончарной мастерской губернского Минска – одним словом, сохраним любую мелочь, – отметил настоятель храма.





Отец Александр рассказал и о планах замены проводки, которая также пришла в негодность. Новую проводку спрячут, и она не будет проходить, как раньше, под иконами и поверх стен.





От дома духовного просвещения проведут теплотрассу, обустроят газовое отопление и установят дополнительный котел на местных видах топлива. Планируется заменить окна и ввести в эксплуатацию пристроенные ризницы.





– Весь наш ремонт сопровождают настоящие чудеса, – продолжает отец Александр. – 4 июня, когда начинали понемногу освобождать здание церкви от утвари, то предполагали, что это займет несколько дней. Но с самого утра в храм пришло столько прихожан и волонтеров, что мы справились за несколько часов и, не дожидаясь окончания дня, сразу пришли рабочие и начали вскрывать пол. Это было настоящим чудом, храм был похож на муравейник, в котором все трудились слаженно и одной командой. Из здания храма надо было также убрать весь мусор и внести 10 самосвалов песка. Учитывая, что здесь только один вход, то это могло занять неимоверно много времени. На помощь пришли организации города и района, местное руководство. Но самое удивительное, что снова подключились прихожане и большую половину гравия перенесли вручную. Работа была сделана неимоверная.





В ближайшее время мы планируем сделать стяжку пола, так сказать, черновой пол, и, если будет возможность, уложить мрамор в алтарной части храма. Мы максимально сохраним пространство храма, уберем все временные перегородки, устроенные уже в ХХ веке, расширив тем самым пространство. В аутентичном виде сохраняем иконостас, не предпринимая никаких ремонтов, только реставрацию живописных икон, требующих для своей сохранности этого. Даст Бог, через месяц-полтора будем молиться уже в храме.





Сейчас же в будние дни, когда нет литургии, молимся в крестильной комнате Дома духовного просвещения, а так – в здании нового гаража, где устроен временный алтарь. С Божьей помощью, я уверен, наш храм станет настоящей жемчужиной и самым главным духовным центром для верующих.