Опрос: Беларуская молодежь выбирает свободу, семью и здоровье

Были опрошены 1490 респондентов, сообщает БелТА.





Согласно результатам социологического исследования молодые люди в качестве главных жизненных целей в первую очередь выбирают:





создание счастливой семьи; сохранение и укрепление здоровья (по 61%);

рождение и воспитание детей (48%);

достижение делового успеха, карьеру (38,5%);

профессиональную самореализацию (32,5%).





По отдельным позициям.

Создание счастливой семьи: юноши – 52%, девушки – 71%.

Рождение и воспитание детей: юноши – 39%, девушки – 58%.

Организация собственного дела: юноши – 26,5%, девушки – 17%.

Финансовая обеспеченность: юноши – 23,5%, девушки – 11%.

Основными чертами современной белорусской молодежи (по ее же мнению) являются:

свобода, независимость (38%);

целеустремленность (36%);

образованность, профессионализм (32,5%).

По данным Белстата на 1 января 2018 года, численность населения страны составляет 9 млн 491 тыс. 823 человека. Из них молодежи 1 млн 921 тыс. 75 человек: 985 тыс. 185 мужчин и 935 тыс. 890 женщин.



