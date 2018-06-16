ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опрос: Беларуская молодежь выбирает свободу, семью и здоровье

17.06.2018 15:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В апреле ИАЦ провел республиканский социологический опрос молодых белорусов методом личного интервью по месту жительства в областных центрах страны и Минске, районных городах и сельских населенных пунктах, во время которого предлагалось дать несколько вариантов ответа.

Были опрошены 1490 респондентов, сообщает БелТА.

Согласно результатам социологического исследования молодые люди в качестве главных жизненных целей в первую очередь выбирают:

  • создание счастливой семьи; сохранение и укрепление здоровья (по 61%);
  • рождение и воспитание детей (48%);
  • достижение делового успеха, карьеру (38,5%);
  • профессиональную самореализацию (32,5%).

По отдельным позициям.
  • Создание счастливой семьи: юноши – 52%, девушки – 71%.
  • Рождение и воспитание детей: юноши – 39%, девушки – 58%.
  • Организация собственного дела: юноши – 26,5%, девушки – 17%.
  • Финансовая обеспеченность: юноши – 23,5%, девушки – 11%.
Основными чертами современной белорусской молодежи (по ее же мнению) являются:
  • свобода, независимость (38%);
  • целеустремленность (36%);
  • образованность, профессионализм (32,5%).
По данным Белстата на 1 января 2018 года, численность населения страны составляет 9 млн 491 тыс. 823 человека. Из них молодежи 1 млн 921 тыс. 75 человек: 985 тыс. 185 мужчин и 935 тыс. 890 женщин.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апреле ИАЦ провел республиканский социологический опрос молодых белорусов методом личного интервью по месту жительства в областных центрах страны и Минске,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Яблонская (Кабасакал): Кто из моих знакомых посетит «Поедем, поедим» — вычеркну из жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика