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Опрос: Беларуская молодежь выбирает свободу, семью и здоровье
В апреле ИАЦ провел республиканский социологический опрос молодых белорусов методом личного интервью по месту жительства в областных центрах страны и Минске, районных городах и сельских населенных пунктах, во время которого предлагалось дать несколько вариантов ответа.
Были опрошены 1490 респондентов, сообщает БелТА.
Согласно результатам социологического исследования молодые люди в качестве главных жизненных целей в первую очередь выбирают:
По отдельным позициям.
Основными чертами современной белорусской молодежи (по ее же мнению) являются:
По данным Белстата на 1 января 2018 года, численность населения страны составляет 9 млн 491 тыс. 823 человека. Из них молодежи 1 млн 921 тыс. 75 человек: 985 тыс. 185 мужчин и 935 тыс. 890 женщин.
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В апреле ИАЦ провел республиканский социологический опрос молодых белорусов методом личного интервью по месту жительства в областных центрах страны и Минске,...
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