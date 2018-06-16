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Ирина Яблонская (Кабасакал): Кто из моих знакомых посетит «Поедем, поедим» — вычеркну из жизни

17.06.2018 15:07 — Разное | Партизан  
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Светская львица и диетолог Ирина Яблонская (Кабасакал) у себя на странице в фейсбукежёстко высказалась по поводу скандального ресторана «Поедем, поедим», который находится на территории, где ранее была охранная зона Куропат.

У меня не укладывается в голове, кому пришла мысль на том месте построить ресторан. Я не понимаю, как на это власти могли дать разрешение. Даже если вы мне будете говорить, что это просто закусочная, то я вам отвечу, что там где еда, там — алкоголь. Где алкоголь — там веселье. Это святое место! В 20-30 гг прошлого столетия от рук НКВДшников погибли более 40 тысяч человек, и это не обычное деревенское кладбище, если вы мне скажете, что вся Беларусь на костях. На месте ресторана должен быть мемориал. И пусть для создания его с нас всех соберут деньги, как когда-то собирали на библиотеку! Надо помнить и детям, внукам и правнукам показывать. Некоторые из погибших не оставили потомков, а многие оставили, и им больно видеть, как на месте гибели их предков с наслаждением поглощается пища, а скоро корпоративы начнутся и свадьбы (вы же это понимаете). Если бы подобная ситуация произошла где-то в Европе, весь народ бы вышел на улицы и требовал бы снести здание ресторана. И продолжалось бы это до тех пор, пока люди бы не добились своей цели. Нельзя оставаться безразличными к этой проблеме! Я считаю это национальной болью. Ведь вам бы не пришло в голову веселиться, например, рядом с Хатынью или Освенцимом? Это одно и то же! Мы должны чтить память невинно убиенных! Вся страна будет в целом «плохо» жить до тех пор, пока будут поощряться подобные проекты и люди будут их посещать. В Минске и окрестностях достаточно ресторанов (более чем), куда можно ходить и не отравиться.

Если я увижу своих друзей и знакомых, кто посетит это место и похвастается в социальных сетях, заблокирую и вычеркну из жизни. Знайте, что вы для меня перестанете существовать.

Я готова написать петицию и отправить ее в администрацию президента с просьбой закрыть это место навсегда. Куда смотрит президент и как он мог допустить такое? Он обычно думает, что о нем подумают другие президенты и все люди в мире. Видимо, он не в курсе!


 
Теги: Минск
 
 
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Светская львица и диетолог Ирина Яблонская (Кабасакал) у себя на странице в фейсбукежёстко высказалась по поводу скандального ресторана «Поедем, поедим», который...
 
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