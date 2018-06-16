Общественность спросила у Шорца о судьбе памятной доски к 100-летию БНР

Оргкомитет по празднованию столетия Белорусской Народной Республики обратился к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу. В присланном на имя главы города обращении речь идет о необоснованном замедлении установки памятной доски на здании по улице Володарского, 9. Именно в нем сто лет назад провозгласили БНР.

Радио Свобода . Памятную доску сделал скульптор Алесь Шатерник еще 25 лет. назад Затем, за счет пожертвований скульптор Игорь Засимович изготовил новую памятную доску из бронзы. Ее утвердил художественный совет Мингорисполкома в апреле, однако официального разрешения от городских властей так и нет, сообщает



В обращении говорится о высоком уровне мероприятий, состоявшихся по случаю юбилея БНР. Общественность просит рассмотреть ходатайство Белорусского союза художников по поводу установления шильды в кратчайшие сроки.

Обращение к главе Мингорисполкома подписали председатель оргкомитета, академик Радим Горецкий, художник Микола Купава, председатель Партии БНФ Рыгор Костусев, член Партии БНФ Алесь Жучков, священник Леонид Акалович, депутат Верховного Совета 12-го созыва Лявон Борщевский.

