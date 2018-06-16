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Общественность спросила у Шорца о судьбе памятной доски к 100-летию БНР

17.06.2018 15:01 — Разное | Партизан  
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Оргкомитет по празднованию столетия Белорусской Народной Республики обратился к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу. В присланном на имя главы города обращении речь идет о необоснованном замедлении установки памятной доски на здании по улице Володарского, 9. Именно в нем сто лет назад провозгласили БНР.

Памятную доску сделал скульптор Алесь Шатерник еще 25 лет. назад Затем, за счет пожертвований скульптор Игорь Засимович изготовил новую памятную доску из бронзы. Ее утвердил художественный совет Мингорисполкома в апреле, однако официального разрешения от городских властей так и нет, сообщает Радио Свобода.


В обращении говорится о высоком уровне мероприятий, состоявшихся по случаю юбилея БНР. Общественность просит рассмотреть ходатайство Белорусского союза художников по поводу установления шильды в кратчайшие сроки.

Обращение к главе Мингорисполкома подписали председатель оргкомитета, академик Радим Горецкий, художник Микола Купава, председатель Партии БНФ Рыгор Костусев, член Партии БНФ Алесь Жучков, священник Леонид Акалович, депутат Верховного Совета 12-го созыва Лявон Борщевский.

 
 
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Оргкомитет по празднованию столетия Белорусской Народной Республики обратился к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу. В присланном на имя главы города...
 
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