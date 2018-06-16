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Потолок рухнул на туристов на горе Китая
Как сообщают иностранные СМИ, как минимум девять туристов получили травмы.
Потолок обрушился над эскалатором в туристическом центре, когда люди спускались с вершины горы Хуашань.
На помощь бросились спасатели экстренных служб, разбирать завалы также помогали сотрудники центра.
Причины инцидента выясняются.
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Как сообщают иностранные СМИ, как минимум девять туристов получили травмы.
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