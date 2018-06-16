​Воздушный шар упал в Германии: шесть человек пострадали

Тепловой аэростат упал вечером 16 июня на поле недалеко от города Варендорф на западе Германии.

В корзине шара находились шесть человек. Трое воздухоплавателей получили серьёзные травмы, одного доставили на спасательном вертолёте в больницу. Остальные пассажиры отделались лёгкими ранениями.

Причины выясняются, но в тот момент был проливной дождь и сильный ветер, который достиг аэростат на высоте 10 м.