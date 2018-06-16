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Воздушный шар упал в Германии: шесть человек пострадали
Тепловой аэростат упал вечером 16 июня на поле недалеко от города Варендорф на западе Германии.
В корзине шара находились шесть человек. Трое воздухоплавателей получили серьёзные травмы, одного доставили на спасательном вертолёте в больницу. Остальные пассажиры отделались лёгкими ранениями.
Причины выясняются, но в тот момент был проливной дождь и сильный ветер, который достиг аэростат на высоте 10 м.
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Тепловой аэростат упал вечером 16 июня на поле недалеко от города Варендорф на западе Германии.
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