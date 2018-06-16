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В центре Бреста 24-летний парень до смерти избил 34-летнего мужчину

17.06.2018 15:45 — Разное | Аргументы и факты  
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В центре Бреста 24-летний парень до смерти избил 34-летнего мужчину
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, 24-летний житель Бреста в компании своей жены и друзей отдыхали в центре Бреста на улице Советской, сидя на скамейке. В какой-то момент к ним подошел 34-летний мужчина.

В центре Бреста 24-летний парень до смерти избил 34-летнего мужчину Жительница Светлогорска подозревается в убийстве гостьи

По неизвестным пока причинам между молодым человеком и мужчиной вспыхнула ссора, возникла словесная перепалка, которая перешла в драку. В результате более молодой оппонент руками и ногами избил собеседника.

От полученным травм 34-летний мужчина скончался, передают представители Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Брест
 
 
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Трагедия произошла накануне поздно вечером.
 
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