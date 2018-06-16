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У Германии беда с форвардами, так что вся надежда на Мюллера. Рассказываем о квартете F на ЧМ-2018
Германия будет защищать титул чемпиона, не имея в составе забивного нападающего. В качестве номинального форварда немцы будут использовать Томаса Мюллера, который с пятью голами на ЧМ-2014 финишировал вторым в списке лучших бомбардиров. Мюллер — один из претендентов на «Золотую бутсу». Начинать забивать надо уже в матчах против Мексики, Швеции и Южной Кореи.
SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета F на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
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Германия будет защищать титул чемпиона, не имея в составе забивного нападающего. В качестве номинального форварда немцы будут использовать Томаса Мюллера,...
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