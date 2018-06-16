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Белорусская почтовая марка попала в число самых красивых в мире за 2017 год

17.06.2018 16:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусская почтовая марка попала в число самых красивых в мире за 2017 год
Белпочта

По результатам конкурса блок марок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии» занял шестое место. Самыми красивыми марками в 2017 году были признаны экземпляры из Фарерских островов за блок «Фарерские ножи» с золотым тиснением». В пятерку лучших также попали марки из Бразилии, Лихтенштейна, Аргентины и Люксембурга. Всего в конкурсе приняли участие представители свыше 70 стран.

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Как сообщили представители РУП «Белпочта», почтовый блок «Белорусская Православная Церковь. 1025-летие Полоцкой епархии» выпущен в обращение 26 октября 2017 года. Художник Татьяна Дольская, дизайн Евгении Бедоник. В блоке три марки, при его изготовлении использована фигурная высечка и технологии термического тиснения матовой фольгой золотистого цвета и конгревного тиснения. Тираж составил 20 тыс. экземпляров.

Венская международная филателистическая выставка, ВИПА проходит в столице Австрии – Вене с 1881 года. Это одна из самых известных филателистических выставок Европы. Жюри конкурса состоит из известных художников марок, филателистических журналистов, представителей Австрийской почтовой администрации и Австрийского Национального государственного Дома Печати. За годы участия в конкурсе белорусские марки признавались одними из лучших пять раз:

  • 2007 год –10-е место за блок «200 лет со дня рождения Наполеона Орды»;
  • 2011 год – 7-е место за блок «850-летие создания Креста Евфросинии Полоцкой»;
  • 2014 год – 6-е место за марочный лист «Слуцкие пояса»;
  • 2016 год – 8-е место за почтовый блок «Пчеловодство в Беларуси»;
  • 2017 год – 6-е место за блок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии».
 
 
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