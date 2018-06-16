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Во Франции опознали девочку, найденную мертвой 30 лет назад

17.06.2018 15:45 — Разное | UDF  
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Могила Инасс Тулуб. На табличке написано «В память о маленькой неизвестной с шоссе A10». Фото Guillaume Souvant / AFP / Scanpix / LETA
По подозрению в убийстве задержаны ее родители.

В августе 1987 года на обочине шоссе A10 в центре Франции было найдено тело девочки, завернутое в простыню. На вид ей было от трех до пяти лет; у нее были кудрявые темные волосы и карие глаза. На теле были обнаружены признаки насилия: ожоги от утюга, переломы костей и следы человеческих укусов, предположительно оставленные женщиной. Следствие сочло, что это был случай каннибализма, так как на теле не хватало плоти.

Установить личность ребенка не удалось. Никто не заявил о ее исчезновении; опрос сотрудников 65 тысяч детских садов и шести тысяч докторов и специалистов по работе с детьми ничего не дал, пишет AFP. На улицах городов Франции был развешен фоторобот девочки, но никто не узнал ее.

В 1997 году дело было объявлено нераскрытым. Девочку упоминали в СМИ как «мученица с A10», а на ее могиле написали «Здесь покоится ангел»; люди регулярно меняют там цветы.

После 1997 года следователи предпринимали несколько попыток возобновить расследование. В 2007 году было вычленено ДНК с одежды и простыни, в которую был завернут ребенок. В 2012 году по стране снова были распространены изображения погибшей девочки, но это ни к чему не привело.

В 2016 году ДНК с места преступления совпало с генетическим материалом мужчины, который был задержан по другому делу, и его ДНК внесли в национальную базу. Человек оказался братом погибшей, через него следствие вышло на ее родителей — 66-летнего Ахмеда Тулуба и 64-летнюю Халиму Тулуб. В ходе нового расследования оба были задержаны 12 июня 2018 года.

Оказалось, что девочку звали Инасс Тулуб. Она родилась 3 июля 1983 года в Касабланке (Марокко), до полутора лет жила там с бабушкой, а потом переехала во Францию к родителям. Она была третьей дочерью у этой пары; после нее в семье родились четверо мальчиков. Инасс была записана в детский сад, но так там и не появилась. На момент смерти ей было четыре года. Следователи подняли документы и обнаружили, что в 1987 году Тулубы перестали просить пособие за одного из семерых детей, заявив, что ребенок теперь живет в Марокко.

Родители ребенка, которые развелись в 2010 году, обвиняют в случившемся друг друга. По словам Ахмеда Тулуба, жизнь в семье была адом: его жена якобы проявляла насилие по отношение к детям и к нему самому. 11 августа 1987 года, вернувшись домой в городе Пюто, он, по его словам, обнаружил дочь мертвой. Халима заявила, что девочка упала с лестницы. Тулуб утверждает, что струсил и не стал доносить на жену. Взяв старших дочерей, они уехали в отпуск в Марокко, и по дороге он выбросил тело на обочину. Ахмед Тулуп заявил следователям, что чувствует облегчение из-за возобновления дела.

Во Франции опознали девочку, найденную мертвой 30 лет назад

Халима Тулуб на выходе из здания суда в Блуа, 14 июня 2018 года. Фото Guillaume Souvant / AFP / Scanpix / LETA

Халима Тулуб отрицает заявления мужа, но дает противоречивые показания. Сперва она сказала следователям, что ее дочь жива и находится в Марокко. Затем она признала ее смерть, но заявила, что непричастна к преступлению и не помнит обстоятельств случившегося. Затем женщина признала, что применяла насилие к ребенку, но утверждает, что это делал и ее муж. Допрос других их детей ничего не дал; старшая сестра погибшей, по словам прокурора, при упоминании Инасс плачет и говорит, что ничего не помнит.

Ахмеда и Халиму Тулубов обвиняют в насилии по отношению ребенку, убийстве и сокрытии тела.

— Это расследование прошло через поколения следователей. Девочка остается в памяти подразделения. Мы были обязаны раскрыть дело, — заявил бывший глава отдела расследований Национальной жандармерии Орлеана Марк де Тарле.

— Инасс Тулуб наконец обрела имя, — сказал прокурор Фредерик Шевалье.

 
 
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По подозрению в убийстве задержаны ее родители.
 
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