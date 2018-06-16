В Слуцке слесарю отрезало пальцы‍. По одним данным -0 три, по другим - четыре



Иллюстративное фото

Согласно информации издания, инцидент случился, когда трое рабочих пытались устранить неисправность в дробилке.Один из них засунул руку внутрь агрегата. Другой рабочий в это время находился внизу. По всей видимости, он не увидел, что его коллега еще работает с машиной и запустил ее.В результате шестеренки устройства отрезали пострадавшему пальцы. Согласно некоторым сведениям, в машину попало три пальца, по другим данным – четыре.