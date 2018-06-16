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В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов, погиб подросток
Скриншот: БелТА
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области. О пострадавших пока не сообщается. Спасатели направляются к месту аварии.
— Произошел сход вагонов пассажирского поезда № 9 «Байтерек» в Шуском районе Жамбылской области. По уточненной информации, сошли восемь вагонов, из них три — на боку, — цитирует ТАСС официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова.
В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали, добавил Иманкулов.
— Подтверждается информация о гибели одного подростка и трех пострадавших в ЧП, — рассказал Иманкулов. По его словам, пассажиров этого состава отправляют на попутном поезде до станции Шу.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как пассажиры поезда выбираются из лежащих на боку вагонов через разбитые окна и двери.
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Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области.
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