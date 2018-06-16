В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов, погиб подросток

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Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области. О пострадавших пока не сообщается. Спасатели направляются к месту аварии.— цитирует ТАСС официального представителя комитета по ЧС МВД КазахстанаВ результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали, добавил Иманкулов.— рассказал Иманкулов. По его словам, пассажиров этого состава отправляют на попутном поезде до станции Шу.В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как пассажиры поезда выбираются из лежащих на боку вагонов через разбитые окна и двери.