СМИ: принц Камбоджи и его супруга госпитализированы после ДТП

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Принц Камбоджии его женав воскресенье получили травмы в аварии, в которую они попали на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».Автомобиль супругов столкнулся со встречной машиной, принц и его жена были госпитализированы, сообщил агентству представитель местной полиции. Нородом Ранарит получил легкие травмы ног и головы, а его супруга серьезно пострадала.