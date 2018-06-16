"Единственный магазин, в котором белорусы не чувствуют себя бедными"

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В секонд-хендах можно найти все – от аксессуаров до нижнего белья

Экономные 11-классницы покупают в секондах платья для выпускного – за 20-25 рублей

В 9.30 утра в универмаге «Слуцк» в отделах женской, мужской и детской одежды нет ни одного человека. Через дорогу от торгового центра – магазин секонд-хенда «Мода Макс». У его дверей три покупателя ждут открытия – в этот день самые низкие цены – 5 рублей за кило.За последние несколько лет секонд-хенды в Слуцке стали магазинами шаговой доступности. Практически в любом микрорайоне есть свой секонд, где местные жители знакомы с продавцами, получают смс или вайбер-рассылку о днях привоза и отлично ориентируются в размерах и марках.Секонд-хенды начала 2000-х — маленькие каморки, где нескольким покупателям было не развернуться. Сейчас секонды переместились на центральную улицу города, у многих большие торговые залы и примерочные не хуже, чем в обычных торговых центрах.В ТЦ «Панорама» две дамы пенсионного возраста примеряют балетки. 25 рублей – дорого, переговариваются они. За такие деньги можно на рынке обувь купить. И уходят — не на рынок, а в другой секонд — сравнить цены.В отделе детской одежды дама средних лет перебирает майки-шорты — от 5 до 10 рублей за вещь. В мужском отделе выбирают обновки байкеры.В секонде «Мода Макс» не протолкнуться: в примерочные – очереди. Мама подбирает наряды дочке лет пяти. Предлагает воспользоваться дисконтной картой, если надо.— О, вы тут постоянный покупатель!— Ага, дома еще трое мальчишек — мы здесь все покупаем.— В Марк Формэль тоже недорого, — вступает в разговор покупательница, ставшая в очередь за нами.— Но здесь качество лучше – фирма! — не соглашается многодетная мама.— Обнищал народ! — говорит владелица одного из секонд-хендов. — Знаете, у нас некоторые даже торгуются. Ну, я им объясняю, что бесплатно отдать товар не могу.Самые низкие цены она выставляет на товар, который долго никто не покупает — все по рублю. За 8-15 рублей в этом магазине можно купить рубашку или брюки.Среди постоянных покупателей — подростки. Продавщица сначала не могла понять, зачем они покупают женскую одежду, пока один из парней не проболтался, что купленную в секонде одежду они продают на онлайн-барахолках.— Отличный бизнес-план, — считает продавец. — Они охотятся за брендами. Однажды отыскали в магазине куртку от «Армани» и спорили, кому она достанется.— Секонды — это моя жизнь, — смеется знакомая — учительница, мама троих детей. — Для меня это возможность стильно выглядеть. Самое главное — цены доступные. Бывает, когда у меня вообще нет денег, я захожу в секонд, смотрю на красивую одежду — и настроение поднимается.По словам Евгении, более 90 процентов гардероба ее семьи — из секонда.— Новое я покупаю только нижнее белье, носки и колготки. Обувь раньше покупала новую, но сейчас ее в секондах можно найти. Купила новые угги за 7 рублей. Дочка спрашивает: «Мама, сейчас лето. Зачем тебе зимняя обувь?» Ну, я ей объяснила, что планирую дожить до зимы.Мне нравится, что в секондах все вещи фирменные. За копейки купила брючный комбинезон. На вечеринке была самой красивой. Коллеги рассыпались в комплиментах, спрашивали, где купила, но я не призналась. Есть категория людей, которые если узнают, что я одеваюсь в секонде — здороваться не будут.Евгения говорит, что ее муж брезгует ходить в секонд-хенды, но одежду, купленную женой, носит с удовольствием.— Он только просит: «Не говори моей маме, где ты мне купила рубашку».По мнению Евгении, секонды перестали восприниматься как магазины для бедных. Они для тех, у кого есть чувство стиля и вкуса.— Цены на одежду и на еду в Беларуси несоразмерны зарплатам. У многих нет другого выбора. Большинство моих знакомых одевается в секонд-хендах. У нас даже есть кодовая фраза, когда видишь обновку на человеке, спрашиваешь: «Там купила?».Евгения вспоминает, как пару лет назад собирала дочку в школу и оформила покупку в рассрочку на три месяца в торговом центре.— Потом поняла, какую глупость я сделала. На эти деньги можно было в секонде всю семью одеть. Я как-то дочке купила «хилисы» — кроссовки на роликах за 20 рублей. Новые такие стоят около ста долларов. У нас потом все спрашивали, где купили. Представляешь, эти кеды светятся в темноте, как огоньки на елке. Их можно заряжать, как мобильник.Евгения уверена: многие покупают одежду в секондах, но не все в этом признаются.— С нашими зарплатами это, пожалуй, единственные магазины, в которых белорусы не чувствуют себя бедными.