Мигранты с судна Aquarius прибыли в Испанию

Судно Aquarius с мигрантами, которое почти неделю скиталось в море, всё-таки причалило к берегу. Его принял порт Валенсии.

Aquarius сопровождали два итальянских корабля. Всего они доставили более 600 спасённых африканских беженцев. Замёрзшие и обезвоженные люди нуждаются в срочной медицинской помощи. В стране они смогут остаться на месяц. За это время составят списки тех, кто имеет право получить убежище. Остальным придётся покинуть Испанию. Напомним, Италия и Мальта отказались принять мигрантов, что привело к скандалу. Именно миграция станет главным вопросом саммита лидеров стран ЕС, который пройдёт в Брюсселе в конце месяца.