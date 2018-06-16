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Мигранты с судна Aquarius прибыли в Испанию

17.06.2018 16:24 — Разное | ОНТ  
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Судно Aquarius с мигрантами, которое почти неделю скиталось в море, всё-таки причалило к берегу. Его принял порт Валенсии.

Aquarius сопровождали два итальянских корабля. Всего они доставили более 600 спасённых африканских беженцев. Замёрзшие и обезвоженные люди нуждаются в срочной медицинской помощи. В стране они смогут остаться на месяц. За это время составят списки тех, кто имеет право получить убежище. Остальным придётся покинуть Испанию. Напомним, Италия и Мальта отказались принять мигрантов, что привело к скандалу. Именно миграция станет главным вопросом саммита лидеров стран ЕС, который пройдёт в Брюсселе в конце месяца.  

 
 
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​Судно Aquarius с мигрантами, которое почти неделю скиталось в море, всё-таки причалило к берегу. Его принял порт Валенсии.
 
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