Подписано соглашение о переименовании Македонии

Македония станет Северной Македонией. Компромиссное соглашение подписали сегодня Скопье и Афины, спор между которыми продолжался четверть века.

Подписи под документом поставили главы греческого и македонского МИД в присутствии премьеров, главы европейской дипломатии и спецпредставителя ООН. Теперь Македония заручится поддержкой Греции для вступления в Евросоюз и НАТО, а Греция решит вопрос с путаницей между своим регионом и бывшей югославской республикой.Ожидается, что соглашение вступит в силу в течение полугода. До этого оно пройдёт через парламенты обеих стран и референдум в Македонии. Решением возмущены защитники названия «Македония». В Афинах полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом.