Белорусскую молочку включили в райдер бразильских и польских футболистов

Молочка из Беларуси вошла в паёк для бразильских и польских футболистов на чемпионате мира.

Эти сборные составили подробный райдер. Из всех предложенных вариантов сыра и белковых напитков спортивные врачи выбрали именно белорусские. Это питание будет сопровождать сборные по всем российским городам, где они будут играть.

К слову, сборная Бразилии уже сегодня выйдет на поле. Она сразится с командой Швейцарии в Ростове-на-Дону. Бразильские футболисты – пятикратные чемпионы мира и безусловные фавориты не только в этой игре. По мнению букмекеров, капитан сборной Неймар станет лучшим игроком чемпионата.