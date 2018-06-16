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Белорусскую молочку включили в райдер бразильских и польских футболистов
Молочка из Беларуси вошла в паёк для бразильских и польских футболистов на чемпионате мира.
Эти сборные составили подробный райдер. Из всех предложенных вариантов сыра и белковых напитков спортивные врачи выбрали именно белорусские. Это питание будет сопровождать сборные по всем российским городам, где они будут играть.
К слову, сборная Бразилии уже сегодня выйдет на поле. Она сразится с командой Швейцарии в Ростове-на-Дону. Бразильские футболисты – пятикратные чемпионы мира и безусловные фавориты не только в этой игре. По мнению букмекеров, капитан сборной Неймар станет лучшим игроком чемпионата.
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Молочка из Беларуси вошла в паёк для бразильских и польских футболистов на чемпионате мира.
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