Дипломаты выясняют, были ли белорусы в поезде, который потерпел крушение в Казахстане

В Казахстане сошёл с рельсов и перевернулся пассажирский поезд. Погиб подросток. Несколько человек пострадали.

Крушение произошло по пути из Астаны в Алматы. Очевидцы говорят о том, что сначала началась тряска, а затем состав пошёл под откос. С рельсов сошли восемь вагонов. Пассажиры, кто мог, выбирался самостоятельно. Затем подоспели спасатели. Людей пересадили в попутные поезда и доставили до ближайшей станции. На месте работает специальная комиссия. Вероятной причиной называют искривление пути. Его заметил машинист и начал экстренно тормозить. Были ли в поезде белорусы, дипломаты выясняют.