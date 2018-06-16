Стрелок на фестивале в Нью-Джерси ранил 20 человек, четверо – в критическом состоянии

Вооруженный человек открыл огонь на фестивале в американском штате Нью-Джерси, ранив 20 человек, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную прокуратуру.

Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.

Стрелок был убит. Подробностей о произошедшем агентство пока не приводит.