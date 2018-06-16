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Стрелок на фестивале в Нью-Джерси ранил 20 человек, четверо – в критическом состоянии
Вооруженный человек открыл огонь на фестивале в американском штате Нью-Джерси, ранив 20 человек, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную прокуратуру.
Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.
Стрелок был убит. Подробностей о произошедшем агентство пока не приводит.
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Вооруженный человек открыл огонь на фестивале в американском штате Нью-Джерси, ранив 20 человек, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на...
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