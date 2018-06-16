В администрации президента Украины опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав

В администрации президента Украины заявляют, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с депутатом Европейского парламента Ребеккой Хармс, которая ранее сообщила об этом.

"Никто из администрации Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Высока вероятность того, что ее просто разыграли", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в администрации президента в воскресенье днем.

Р.Хармс утром в воскресенье приняла участие в "Марше равенства", который был организован в Киеве активистами ЛГБТ-сообщества. После завершения шествия она сообщила журналистам, что президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит проект закона о равных правах.

"Сегодня утром мне позвонили с Банковой (администрация президента Украины - ИФ) и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш с государственными институциями, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала она.

Р.Хармс отметила, что приветствует это решение и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.

Советник Р.Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился главой администрации президента Украины Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ-украинцев в рамках европейских законодательных стандартов".