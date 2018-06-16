Александр Лукашенко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Профессиональный праздник отмечают сегодня представители одной из самых благородных профессий. В Беларуси – День медицинского работника.

В своём поздравлении 120 тысячам специалистов, которые трудятся в этой сфере, Президент отметил, что доступность и качество услуг, использование в диагностике и лечении новейших технологий гарантированы всем гражданам нашей страны. Здравоохранение остаётся приоритетом социальной политики, именно поэтому Беларусь сегодня входит в десятку стран с самым низким показателем младенческой смертности, по которому определяют уровень государства.

Многие достижения отечественной медицины получили международное признание. Белорусские клиники и центры пользуются популярностью у иностранцев, и это позволяет нам развивать медицинский туризм.