В Беларуси почти пять тысяч новобранцев приняли присягу

Новое пополнение Вооруженных Сил приняло Военную присягу. Более четырех с половиной тысяч солдат, призванных на срочную военную службу, и около двух сотен на службу в резерве произнесли 16 июня Клятву на верность Родине в соединениях и воинских частях по всей стране. По традиции за посвящением в воины наблюдали представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, ветераны и, конечно же, родные и близкие солдат.





В торжественной церемонии в 72-м гвардейском объединенном учебном центре принял участие Министр обороны Андрей Равков. В беседе с журналистами он отметил, что для комфортной службы в 72-м ОУЦ сделано многое: «Мы отремонтировали казармы, административно-хозяйственные здания, клуб, столовые, места размещения техники. Продолжаем устанавливать системы видеонаблюдения в казармы».





Уже запущена новая система видеонаблюдения -- десятки камер в казармах записывают изображения высокого качества и днем, и ночью. Также они могут распознавать лица, а записи в течение месяца хранятся на сервере. Пока технологичные системы видеонаблюдения испытывают в нескольких казармах, а к концу года 72-й ОУЦ будет полностью ими оборудован.





После окончания мероприятия военнослужащие нового пополнения отправились в свое первое увольнение.

Источник: sb.by

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