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Кратковременные дожди и грозы местами ожидаются 18 июня в Беларуси
17.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 июня, сообщили
В понедельник будет переменная облачность. Преимущественно по востоку страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах - порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 12-18 градусов выше нуля, местами будет 9-11 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до 23-29 градусов.
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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