День отца празднуется в Беларуси

День отца отмечает весь мир. Беларусь присоединилась в шестой раз.

Праздничным стал парк Горького. Игры, конкурсы, эстафеты, музыкальные выступления. Здесь же – литературная площадка «Читаем вместе с папами». Самые маленькие превратили асфальт в импровизированный холст: яркими мелками рисовали свою семью. Этот день – ещё один повод провести время всем вместе.

Впервые День отца отметили в США более века назад. Его инициатором называют миссис Додд из штата Вашингтон. Женщина хотела так поблагодарить своего отца. С того момента в этот день принято благодарить всех заботливых папам.