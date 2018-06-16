Криптовелосипед создали в Великобритании

В Британии создан первый в мире криптовелосипед. Он способен добывать цифровые монеты во время движения.

К примеру, чтобы получить 26 виртуальных долларов, необходимо проехать 1600 км. На заработанные бонусы можно будет оплачивать всевозможные покупки, правда, не во всех магазинах. Окупить новое средство удастся, лишь проехав расстояние, которое равно примерно четырём экваторам.