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Криптовелосипед создали в Великобритании

17.06.2018 16:58 — Разное | ОНТ  
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В Британии создан первый в мире криптовелосипед. Он способен добывать цифровые монеты во время движения. 

К примеру, чтобы получить 26 виртуальных долларов, необходимо проехать 1600 км. На заработанные бонусы можно будет оплачивать всевозможные покупки, правда, не во всех магазинах. Окупить новое средство удастся, лишь проехав расстояние, которое равно примерно четырём экваторам. 

 
 
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​В Британии создан первый в мире криптовелосипед. Он способен добывать цифровые монеты во время движения.
 
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