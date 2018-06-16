Форвард сборной Польши получил нелепую травму в сочинском дельфинарии

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик получил травму перед первым матчем ЧМ-2018.



Аркадиуш Милик. Фото: Reuters

Форвард повредил руку во время посещения сочинского дельфинария, поскользнувшись на мокром полу.

Милик неудачно приземлился на руку, у него подозревали перелом, однако медобследование зафиксировало только ушиб.

В минувшем сезоне Аркадиуш Милик в 15 матчах забил 5 мячей за «Наполи» в итальянской серии «А».

Первый матч на ЧМ-2018 Польша проведет против сборной Сенегала. Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 19 июня. Начало — в 18.00 по минскому времени.