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Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

17.06.2018 16:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Второй раз подряд за достижения в области качества лауреатом премии правительства Беларуси становится инженерно-экологический центр «Белинэкомп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

Новополоцкое предприятие – надежный партнер крупных нефтехимических и промышленных компаний страны в вопросах экологии. Предприятие известно и за рубежом – в России, Литве, Туркменистане. И здесь точно знают, как сохранить природу для потомков в век промышленной индустрии. Анастасия Бут продолжит.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

Анастасия Бут, СТВ:
Далекие от экологии люди нередко считают Новополоцк едва ли не самым загрязненным городом Беларуси. Причина тому – наличие крупных нефтехимических комплексов. На самом же деле воздух здесь значительно чище, чем во многих других городах.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

На страже чистоты родного города стоят экологические службы всех перерабатывающих предприятий. Профессиональную поддержку им оказывает инженерно-экологический центр «Белинэкомп». Здесь уверены: в современном мире важно не только ликвидировать последствия, но в первую очередь предупреждать и устранять их причины.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

Александр Жойдик, главный технолог Белинэкомпа:
Мы должны быть не статистами, а прогнозировать ситуацию. А для того, чтобы спрогнозировать ситуацию – это совершенно новая система, которую мы пытаемся сегодня внедрить.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

Инженерно-экологический центр оснащен самым современным оборудованием, а своя лаборатория позволяет проводить исследования более чем по 300 показателям. «Белинэкомп» по собственной инициативе переработал 5 химико-аналитических методик. Они позволяют определять целый ряд вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

Ольга Широкова, начальник химико-аналитической лаборатории Белинэкомпа:
Нашим испытательным центром была разработана методика по определению сероводорода в промышленных выбросах. Она разрабатывалась по заказу министерства, прошла благополучно согласование в органах Госстандарта.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

Весомый вклад в экологию страны оценили на самом высоком уровне.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

Борис Иофик, директор Белинэкомпа:
Премия – это одна из высших правительственных наград для организации. Это подтверждает отношение руководства страны к тем вопросам, а это серьезная глубокая экология, которой мы занимаемся. Экология должна идти на полшага впереди, чем развитие промышленности.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

Правильная экологическая политика сегодня во многом зависит от грамотного управления ситуацией и контролем над ней. Только при таком подходе можно сохранить чистоту белорусских лесов, озер, а главное – здоровье нынешнего и последующих поколений.

 
 
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Новости Беларуси. Второй раз подряд за достижения в области качества лауреатом премии правительства Беларуси становится инженерно-экологический центр...
 
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