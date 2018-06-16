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Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»
Новости Беларуси. Второй раз подряд за достижения в области качества лауреатом премии правительства Беларуси становится инженерно-экологический центр «Белинэкомп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новополоцкое предприятие – надежный партнер крупных нефтехимических и промышленных компаний страны в вопросах экологии. Предприятие известно и за рубежом – в России, Литве, Туркменистане. И здесь точно знают, как сохранить природу для потомков в век промышленной индустрии. Анастасия Бут продолжит.
Анастасия Бут, СТВ:
На страже чистоты родного города стоят экологические службы всех перерабатывающих предприятий. Профессиональную поддержку им оказывает инженерно-экологический центр «Белинэкомп». Здесь уверены: в современном мире важно не только ликвидировать последствия, но в первую очередь предупреждать и устранять их причины.
Александр Жойдик, главный технолог Белинэкомпа:
Инженерно-экологический центр оснащен самым современным оборудованием, а своя лаборатория позволяет проводить исследования более чем по 300 показателям. «Белинэкомп» по собственной инициативе переработал 5 химико-аналитических методик. Они позволяют определять целый ряд вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Ольга Широкова, начальник химико-аналитической лаборатории Белинэкомпа:
Весомый вклад в экологию страны оценили на самом высоком уровне.
Борис Иофик, директор Белинэкомпа:
Правильная экологическая политика сегодня во многом зависит от грамотного управления ситуацией и контролем над ней. Только при таком подходе можно сохранить чистоту белорусских лесов, озер, а главное – здоровье нынешнего и последующих поколений.
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Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»
Новости Беларуси. Второй раз подряд за достижения в области качества лауреатом премии правительства Беларуси становится инженерно-экологический центр...
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