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«С самого детства мечтал носить голубой берет». Более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу
Новости Беларуси. 16 июня более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До церемонии они осваивали курс начальной военной подготовки на учебном сборе.
Для них это своего рода вступительный экзамен. Они продемонстрировали то, чему уже научились в части – строевую подготовку и боевые приемы.
Никита Шкиренко, рядовой:
Для приглашенных на церемонии подготовили показательные выступления по рукопашному бою и тактической подготовке.
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«С самого детства мечтал носить голубой берет». Более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу
Новости Беларуси. 16 июня более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До церемонии они...
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