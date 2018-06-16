«С самого детства мечтал носить голубой берет». Более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу

Новости Беларуси. 16 июня более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До церемонии они осваивали курс начальной военной подготовки на учебном сборе.





Для них это своего рода вступительный экзамен. Они продемонстрировали то, чему уже научились в части – строевую подготовку и боевые приемы.





Никита Шкиренко, рядовой:

С самого детства мечтал носить голубой берет. Занимался гандболом, рукопашным боем, бегал, подтягивался.

Для приглашенных на церемонии подготовили показательные выступления по рукопашному бою и тактической подготовке.